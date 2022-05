Supporto Tablet e Smartphone: design stile Apple a 16€

Ha un design stiloso e robusto che sembra uscito direttamente dai laboratori Apple: ecco lo stand per iPhone e iPad che non sfigura vicino al Mac.

Se vi capita spesso di usare l’iPad come se fosse un laptop, per scrivere con la Smart Keyboard o per guardare film e serie Tv, allora troverete utilissimo questo stand. Si tratta di uno stiloso supporto in alluminio dedicato a smartphone e tablet, e che sembra creato direttamente da Apple. Costa solo 16€ incluse spedizioni.

Acquista Lamicall Supporto Tablet a 16,79€

Grazie al baricentro basso e all’angolo di visione facilmente regolabile, Lamicall Supporto Tablet si adatta a tutte le esigenze. In più include delle protezioni in gomma per proteggere il dispositivo da graffi e cadute.

Compatibilità: Compatibile con dispositivi di 5-13 pollici, come ad esempio 2020 iPad Pro 9.7, 10.5, 12.9, Air mini 2 3 4, Surface Pro, iPhone 12 Mini, 12 Pro Max, 11 Pro Xs XR 8 X 8P 7 7P 6S, Samsung S10 S9 S8, Samsung Tablet e altri dispositivi, anche con la sua custodia.

Eccellente tecnologia: lega in alluminio , bordi arrotondati, leggero, portatile, pienamente compatibile con i telefoni e tablet

Supporto Tablet Regolabile: Il robusto ingranaggio in acciaio inossidabile offre il massimo controllo quando si tenta di ruotare il supporto per tablet. Design efficace che consente di ottenere una gamma di angoli di visione.

Acquista Lamicall Supporto Tablet a 16,79€