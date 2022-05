Supporto PC Portatile, visione ottimale e areazione a soli 11€

Con questo Supporto per PC Portatile, potrai godere di una visione ottimale e di una areazione perfetta del computer a soli 11€.

Con questo compatto Supporto per PC Portatile pieghevole di VersionTECH, potrai godere di una visione ottimale e di una areazione perfetta del computer (ma anche di iPad o del libro di ricette) a soli 11€ incluse spedizioni.

Acquista Supporto per PC Portatile a 11,99€

Fatto in leggera ma robusta lega di alluminio, questo supporto è adatto a sostenere computer, telefoni cellulari, libri e altri strumenti. Ha una superficie di contatto dotata di protezione in silicone integrale per proteggere il computer dall’usura. Il fondo e il retro sono supportati da silicone per proteggere i tuoi prodotti in tutte le direzioni.

La regolazione a sei angoli garantisce una postura più comoda e protegge la colonna vertebrale e la vista. È perfetto per Notebook MacBook Air/Pro, Microsoft Surface, Dell XPS, HP, Lenovo, Acer, Chromebook, Samsung, ThinkPad, iPad. Pro e anche di più. Queste le feature:

Compatto e Portatile: con un design innovativo e leggero, il supporto per PC può essere piegato in dimensione piccola e quindi puoi portarlo ovunque come a casa , in ufficio oppure durante i viaggi. È anche facile da aprire e chiudere quando si utilizzarlo.

6 livelli di altezza ergonomico: il supporto per PC offre 6 livelli per la regolazione dell’altezza, può regolare secondo le proprie preferenze. Questo supporto ergonomico può farti a lavorare e studiare a lungo tempo senza fatica, consentendo di correggere la postura e ridurre l’affaticamento del collo, il mal di schiena e anche l’affaticamento degli occhi.

Robusto e darsi la protezione completa: il design a doppio triangolo fa il supporto portatile più stabile. Il grande cuscinetto in silicone antiscivolo evita che il supporto scivoli e protegge il dispositivo dalla caduta.

Grande design di raffreddamento: l’angolo di inclinazione e i cavi del supporto fanno l’aria circolare meglio, così il suo computer PC si gode sempre il fresco.

