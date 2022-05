Supporto iPhone da bici e moto: robusto e di qualità a 15€

La primavera è arrivata, ed è tempo di sgambate in bici e gite fuori porta: ti servirà quindi questo supporto per bicicletta e moto.

Lamicall Supporto Telefono per bicicletta/moto è fatto in metallo, è universale e supporta tutti i modelli di iPhone e tantissimi Android, da 4.7″ a 6.8″. Robusto e durevole, è anche scontatissimo e costa 15€ e spicci, incluse spedizioni.

La primavera è finalmente arrivata, ed è tempo di sgambate in bici e gite fuori porta. E per non perdersi tra boschi e colline, meglio portare un supporto per bicicletta e moto con cui tenere d’occhio le mappe. Questo supporto di elevata qualità si monta in modo stabile anche su sterrati e terreni iregolari e permette di usare il telefono con una sola mano.

Ampiamente compatibile, è adatto a manubri di 15-30 mm di diametro. Il supporto universale per bicicletta è compatibile con dispositivi GPS da 4,7 a 6,8 pollici, come iPhone 12 Mini, 12 Pro Max, 11 Pro, Pro Max XS XR X 8 7 7s 6s 6 Plus, Samsung Galaxy S10 + S10 S9 + S9 S8 S8+ S7 S6, Huawei P30 Pro 10 Pro P20 P10, Note 9. 8 7 6, LG, HTC, Sony, Nokia, Nexus, altri smartphone.

Facile da installare senza alcun attrezzo, include quattro cuscinetti in silicone che si possono aggiungere o togliere in base al diametro del manubrio. Include inoltre un Blocco di sicurezza: basta girare il pulsante sul retro per bloccare il telefono in posizione. Il meccanismo di bloccaggio dà tranquillità sui terreni irregolari e fornisce il massimo supporto e una protezione completa.

