Supporto auto per smartphone: sicuro e geniale, a soli 11€

Sei ti serve un supporto auto per smartphone realmente comodo e sicuro, allora dovresti dare un’occhiata a questo modello, attualmente in sconto su Amazon. Costa 11€, e puoi posizionarlo sul cruscotto, direttamente dietro il volante, così da tenere il dispositivo sempre sotto controllo, evitando distrazioni mentre guidi.

Acquista Supporto auto per smartphone a 11€

Facile da usare e compatibile con la maggior parte dei telefoni in circolazione, è anche molto stabile e duraturo; e ha recensione molto buone. Queste le caratteristiche:

SCHERMO SEMPRE IN VISTA:Modohe Supporto Auto Universale adotta il disegno HUD (Heads Up Display), può essere fissato stabilmente sul bordo del cruscotto, proprio nella parte anteriore della volante, la posizione trovata nel campo visivo del guidatore. Non è necessario guardare in basso o girare la testa, aumentando la sicurezza e comodità durante la guida.

Ampia Compatibilità: Supporto per auto Compatibile con tutti gli smartphone e altri dispositivi da 3.5 a 6,5 pollicià, come il GPS, iPhone Xs Max/Xs/Xr/X/8/7/6s Plus, Samsung S10Plus/S10/S9/S8, Huawei P20 Mate 9etc, Prima dell’acquisto si consiglia di verificare la compatibilit.

STABILE E DUREVOLE: doppio sistema di fissaggio, si assicura la stabilità sul cruscotto ed evita di scivolarsi o cadersi. La clip con silicone e la molla potente, si può tenere il telefono saldamente. Materiali di alta qualità, senza deformarsi anche, Nessun odore, garantisce l’ambiente salutare in auto.