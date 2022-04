Studio Display, problemi con l’aggiornamento del firmware iOS

Alcuni utenti segnalano una raffica di errori quando si tenta di aggiornare lo Studio Display all’ultima versione del firmware. L’update non vuol sapere di andare, e molti si sono trovati costretti a portare tutto il monitor in un Apple Store nella speranza di cavare un ragno dal buco.Niente UpdateDiversi thread sorti spontaneamente sui forum del

Alcuni utenti segnalano una raffica di errori quando si tenta di aggiornare lo Studio Display all’ultima versione del firmware. L’update non vuol sapere di andare, e molti si sono trovati costretti a portare tutto il monitor in un Apple Store nella speranza di cavare un ragno dal buco.

Niente Update

Diversi thread sorti spontaneamente sui forum del supporto Apple, qui per esempio e qui, rivelano l’esperienza condivisa da diversi utenti. Non tutti, chiaramente, ma una fetta non trascurabile di loro racconta storie analoghe.

In pratica, il sistema propone loro di aggiornare il monitor, e avvia la procedura; poi, però, di punto in bianco, un minaccioso messaggio recita:

“L’aggiornamento firmware di Apple Studio Display non è stato completato. Riprova tra un’ora. Se il problema persiste, contatta un centro di assistenza autorizzata Apple.”

E non c’è nulla che sembri sbloccare la situazione, neppure riavviare il Mac o collegare lo Studio Display ad un altro Mac.

La Soluzione Temporanea

Vorremmo potervi fornire un escamotage rapido per risolvere, almeno momentaneamente il problema, ma purtroppo non c’è nulla che si possa fare, almeno lato utente. Cupertino dovrà intervenire con un aggiornamento ad hoc. Per cui l’unica vera soluzione è portare il display in assistenza.

Oppure, semplicemente, attendere il rilascio di una versione aggiornata dell’update.

Per saperne di più su Apple Studio Display, leggi i nostri approfondimenti: