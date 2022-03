Stiloso supporto Tablet & Cellulare in alluminio: solo 11€

Robusta Struttura & Protezione in Gomma: Il corpo resistente in alluminio aerospaziale è progettato con una gravità centrale inferiore. Il cuscinetto e il gancio in silicone sono perfetti per rendere stabili i tuoi dispositivi e proteggerli da graffi e scivoli quotidiani.

Multi-angolo & Pieghevole: Può essere facilmente regolato per l’angolazione desiderata per una visione perfetta (max 270 gradi). Il suo design monoblocco e pieghevole lo rende molto comodo da trasportare in borsa o in viaggio e ideale per l’uso desktop a casa e in ufficio.