Stilo Compatibile Apple Pencil per iPad: solo 24€

Se devi solo prendere appunti su iPad o disegnare schizzi, ecco una stilo compatibile Apple Pencil che ha pure l’aggancio magnetico.

Si attacca magneticamente, ha una notevole precisione ma costa solo 24€. Questa Stilo compatibile con Apple Pencil per iPad è la soluzione per chi vuole dilettarsi con il disegno o deve solo prendere appunti su tablet, senza spendere una fortuna. Ha pure l’aggancio magnetico, come l’originale.

Acquista Stilo Compatibile Apple Pencil per iPad a 24€

Si ricarica con un comune cavo USB-C, funziona per 20 ore con una ricarica, e effettua una ricarica completa in appena 90-120 minuti. Include la Modalità di risparmio energetico e dopo 5 minuti di inattività, va automaticamente in sleep.

Specifiche Tecniche

[Ampia compatibilità] Lo stilo è compatibile con molti dispositivi, come iPad Pro 9.7 / 10.5 / 11 / 12.9, iPad 1/2/3/4, iPad mini 1/2/3/4/5, iPad Air 1/2 / 3/4, iPhone XS / XS Max / XR / X / 8/8 Plus / 7/7 Plus / 6s / 6s Plus, Samsung Galaxy Tab, Huawei, HTC, Google, Lenovo, LG e altri tablet e telefoni cellulari. [Nota] Modelli con scarsa compatibilità: Huawei Mediapad M5, T5, T10, lite 8, Tablet HP x360, Asus 3s 10, Microsoft Windows, Lenovo m10 plus,Sonny Xperia e Samsung

[Bassa latenza e scrittura libera] La matita per iPad è realizzata in rame e acciaio inossidabile e si sente a proprio agio. La nuova tecnologia all’avanguardia ti consente di scrivere, giocare / disegnare / scrivere in ufficio / appunti facilmente sul tuo tablet e telefono cellulare.

[Usa penna stilo]: è possibile sostituire la punta della penna stilo. Il pennino è realizzato in plastica resistente, che è più rispettosa dell’ambiente e protegge lo schermo dai graffi. Inoltre, forniamo anche 2 punte di ricambio e una copertura protettiva. (Lo stilo non supporta la rimozione del palmo)

[Tempo di utilizzo e ricarica]: la touch pen del tablet utilizza l’interfaccia di ricarica TYPE-C, che può essere utilizzata continuamente per 20 ore e dispone di una funzione di sospensione automatica. , la penna si spegnerà automaticamente. Non è necessaria la connessione Bluetooth o altre impostazioni veloci.

