SSD Esterno Nano 1TB (grande come una penna USB) in offerta a 145€

L’SSD Esterno 1TB Rocket Nano di Sabrent in alluminio è scontato del 14% su Amazon. È un ottimo SSD esterno dalle dimensioni incredibilmente compatte, grande come una pennetta USB, che ti porta a casa a 145€ invece di 169€.

Progettato per Windows e Mac, il Sabrent SSD Esterno permette di trasferire dati su praticamente qualunque computer. Compatibile con Trim e UASP, e dotato di firmware aggiornabile, è completamente Plug&Play, autoalimentato e non richiede alcun driver.

Ha una velocità di trasmissione dati da 10Gbps, bassa latenza ed efficienza energetica, e supporta lettura e scrittura fino a 1000MB/s. Elegante, robusto e comodo è ideale per i viaggi e per i professionisti. Per trasferire dati al volo, come backup, per clonare un drive, far girare un sistema operativo mobile e molto altro. Il tutto con la praticità di dimensioni davvero contenute.

Queste le caratteristiche tecniche: