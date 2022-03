Spray disinfettante per iPhone, MacBook e non solo: sconto + coupon

Spray disinfettante per iPhone, MacBook, iPad e gli altri dispositivi che usi ogni giorno: sconto + coupon.

La pandemia di COVID-19 ha cambiato la nostra vita e ha “imposto” nuove abitudini che, in realtà, sono valide sempre, coronavirus o meno. I nostri dispositivi tech, principalmente smartphone e notebook, sono un ricettacolo di batteri: secondo un articolo del Time, su iPhone e simili ci sono 10 volte i germi presenti sulla tavoletta del water. Non c’è bisogno di aggiungere altro, vero?

Per questo motivo, è importantissimo igienizzare regolarmente non solo i device che utilizziamo ogni giorni, ma anche periferiche come tastiere, mouse e monitor. Uno spray disinfettante è un’ottima soluzione e oggi su Amazon è disponibile in offerta quello a marchio BioImpact, uno dei più venduti sullo store digitale. Il prezzo di listino è di 17,99 euro ma con la combo “sconto + coupon” puoi acquistarlo oggi a 13,71 euro.

Acquista lo Spray Disinfettante BioImpact Pro da 250ml a 13,71 euro 17,99 euro

Prima di aggiungere il prodotto al carrello, ricorda di spuntare la voce “Coupon”.

Elimina fino al 99,9% di virus, germi, batteri e funghi.

Dimensioni contenute: comodo da portare in borsa o nello zaino, per averlo sempre con te in ufficio e quando sei fuori casa.

Spray Biologico Certificato EcoCert: la certificazione ECOCERT GREENLIFE è una garanzia di qualità e di rispetto delle norme ambientali per quanto riguarda gli eco-detergenti a base di ingredienti biologici.

Lo spray BioImpact Pro è privo di alcool isopropilico e agenti sbiancanti.