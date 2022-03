Spigen 30W, caricabatterie USB GaN in Offerta Lampo

Spigen 30W è un caricabatterie GaN con Power Delivery e Fast Power, compatibile con tutti gli iPhone. Ed è in offerta lampo 25,49€ invece di 30€.

Spigen 30W è un caricabatterie GaN con Power Delivery e Fast Power, compatibile con tutti gli iPhone anche di ultima generazione, iPad Pro, iPad mini, MacBook, MacBook Air, ma anche Galaxy, Pixel e così via. Ed è in offerta lampo 25,49€ invece di 30€.

Acquista Spigen 30W caricabatterie GaN a 25,49€ invece di 30€

Questo caricatore USB-C con Power Delivery 3.0 garantisce 30 watt di uscita sufficienti per caricare il tuo cellulare, tablet e laptop alla massima velocità di ricarica possibile. Con iPhone 12, per esempio, puoi arrivare al 50% in 30 soli minuti!

Queste le caratteristiche del dispositivo:

Dimensioni super mini ma uscita potente: con spine pieghevoli e dimensioni più piccole del 30% rispetto al caricatore originale da 30W, è così portatile che occupa pochissimo spazio nella tua borsa o in tasca e funziona perfettamente con ogni presa a muro. Basta piegare e andare!

Tecnologia avanzata al nitruro di gallio (GaN): A differenza del chipset al silicio, il chipset Navitas al nitruro di gallio (GaN) permette all’ArcStation di essere più piccolo del caricatore originale. Permette anche al caricatore di funzionare con maggiore efficienza e di generare meno calore rispetto al caricatore originale.

La tecnologia di qualità dell’alimentazione e la sicurezza intelligente garantiscono la sicurezza dei nostri utenti e dei loro dispositivi attraverso un’alimentazione efficiente e una ridotta dissipazione del calore.

24 mesi di garanzia