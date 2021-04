Spegnere iPhone e iPad senza tasto fisico

Giacomo Martiradonna,

Se i pulsanti fisici del vostro dispositivo iOS sono danneggiati, e se per qualche ragione non riuscite a procedere col riavvio alla vecchia maniera, nessun problema. Ecco come Spegnere iPhone e iPad senza tasti fisici.

Spegnimento coi Tasti

Normalmente, per spegnere o riavviare iPhone, si utilizza uno o due pulsante fisici, a seconda del modello che si possiede:

Riavviare iPhone X, 11 o 12: Tasti del volume e il tasto laterale finché non compare il cursore di spegnimento.

Tasti del volume e il tasto laterale finché non compare il cursore di spegnimento. Riavviare iPhone SE (2ª gen.), 8, 7 o 6: Tasto laterale finché non compare il cursore di spegnimento.

Tasto laterale finché non compare il cursore di spegnimento. Riavviare iPhone SE (1ª gen.), 5 o modelli precedenti: Tasto superiore finché non visualizzi il cursore di spegnimento.

Su iPad, invece, basta premere e tenere premuto il pulsante di accensione finché non compare il cursore di spegnimento; dopodiché, basta scorrerlo da destra verso sinistra e il gioco è fatto. Ma come ottenere il medesimo scopo se i pulsanti fisici sono KO?

Spegnere iPhone/iPad Senza Pulsanti

La procedura è semplicissima, e completamente basata su software:

Aprite Impostazioni. Toccate Generali. Scorrete l’elenco delle opzioni fino a trovare la scritta Spegni in blu. Scorrete il cursore per confermare lo spegnimento del dispositivo.

Ora però c’è un altro problema. Come riaccendere un dispositivo iOS, se il pulsante di accensione non funziona?

Accendere iPhone/iPad Senza Tasti

Purtroppo non si può accendere un iPhone o iPad via software, per la semplice ragione che il sistema operativo non sta funzionando. C’è un trucco però che potete utilizzare, ed è anche molto semplice, solo che richiede l’uso di un Powerbank o del caricabatterie: basta scollegare iPhone e iPad e ricollegarli alla corrente. Tutto qua.