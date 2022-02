Spedizioni notebook, Apple da record nel Q4 2021

La pandemia ha costretto l’industria a dare priorità alla produzione di portatili, e in questo contesto complicato Apple si è distinta.

Nonostante la crisi dei semiconduttori che flagella il mercato, nell’ultimo trimestre fiscale del 2021 sono stati consegnati oltre 268 milioni di laptop; un incremento nelle spedizioni pari al +19% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. E in questo contesto, Apple ha trainato il settore, con 6,6 milioni di MacBook e una crescita dell’11% su base annuale.

L’ultimo report di Strategy Analytics rivela che Apple è stato il produttore di PC con la crescita più rapida del mercato, dietro a Dell che è invece ha segnato un +14%. E la ragione di questo successo è l’elevata domanda di mercato, principalmente dovuta alla pandemia: dunque Didattica a Distanza, smart working, ambienti di lavoro ibrido e così via.

In un momento tanto delicato e segnato dalla penuria di componentistica elettronica, non è facile rispondere alle esigenze del mercato, ed ecco perché molti brand si sono trovati costretti a fare delle scelte, e dare priorità a determinati prodotti a scapito di altri. E il vincitore indiscusso è stato il notebook rispetto alle altre classi di dispositivi.

“Questo è stato un altro trimestre intenso per i notebook,” ha chiosato Chirag Upadhyay, analista per Strategy Analytics. “La continua domanda di ambienti di lavoro ibridi ha sostenuto la crescita del mercato, trainata anche dalle offerte di Windows 11 e DaaS a prezzi interessanti. I mercati emergenti sono guidati dalla continua domanda da parte di piccole e medie imprese, mentre i consumatori continuano a propendere sempre più verso la mobilità. Inoltre, nel quarto trimestre sono stati evasi ordini in ritardo rispetto al terzo trimestre 2021 a causa della carenza di componenti e di problemi di forniture.”

La situazione è dunque la seguente: