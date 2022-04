Smartband a 6€ incluse spedizioni: scorte agli sgoccioli

ERRORE PREZZO Su acquisti una smartband con tutti i fronzoli, nuova e con spedizioni gratuite a soli 6€. Ma durerà poco.

Su Amazon, con soli 6€ incluse spedizioni, ti porti a casa una interessante smartband con tutti i fronzoli completa di funzionalità activity tracker, battito cardiaco e autonomia fino a 5 giorni su singola ricarica. Un’occasione da prendere al volo.

Acquista Smartband a 6€ incluse spedizioni

Praticamente Gratis

Questo dispositivo è in grado di monitorare Camminata, Corsa, Scarpinata, Sollevamento Pesi, Calcio e Bicicletta. Ovviamente è tutt’altro che un top di gamma, ma include un sensore per il battito cardiaco ed è perfetto per usi poco impegnativi, o per utenti con scarse esigenze.

In alternativa, per chi cerca un prodotto un po’ più robusto e dalle feature più complete, segnaliamo che c’è l’Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness a 19€ invece di 30€.

