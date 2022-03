Solo per oggi, sconto di 550 euro sulla Smart TV Sony Bravia OLED KE-65A8P con Android TV: 65 pollici e risoluzione 4K, perfetta per… tutto!

Oggi ti voglio segnalare un’offerta assurda su un televisore della linea Bravia di Sony. Oltre allo sconto di 350 euro (18%) sul prezzo di listino di 1.949 euro, Amazon oggi mette a disposizione un Coupon che consente di aggiungere un ulteriore sconto di 200 euro. Insomma, oggi puoi acquistare la Smart TV Sony Bravia OLED KE-65A8P 65″ 4K con Android TV a 1,399 euro. E non la troverai altrove, visto che è un modello esclusivo Amazon.

La KE-65A8P ha una scheda tecnica da paura ed è perfetta per le piattaforme di streaming, tra cui Apple TV+, e per dispositivi come la Apple TV 4K.

Acquista Sony Bravia OLED KE-65A8P 65″ 4K a 1.399 euro 1.949 euro

⚠️ IMPORTANTE: prima di aggiungere la Smart TV al carrello, devi spuntare la voce “Coupon”. Solo in questo modo potrai ottenere l’ulteriore sconto di 200 euro sopra citato. Il Coupon è valido solo per oggi 30 marzo 2022. ⚠️

Sony Bravia OLED KE-65A8P Smart TV 4K 65″

Tecnologia OLED per neri perfetti ed elevati contrasti

Esclusivo processore X1 Ultimate, per immagini più nitide e realistiche. Inoltre, con Pixel Contrast Booster otterrai colori più vibranti

Acoustic Surface Audio: lo schermo crea il suono. Gli attuatori fanno vibrare il pannello per emettere il suono dal punto in cui si svolge l’azione. I due subwoofer integrati si occupano invece dei bassi

Android TV + Assistente Google: accedi a migliaia di contenuti con la tua voce

Dimensioni TV con piedistallo L x a x P: 144,8 x 86,3 x 29,5 cm circa. Larghezza piedistallo 85,5 cm circa

Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI

Frequenza di aggiornamento 100Hz

Anno: 2021

