Smart TV 4K LED 55″ Philips, minimo storico a 499€ perfetta per Gaming

La Smart TV 4K Philips da 55 Pollici 55PUS7506/12 è al minimo storico. immagini HDR Nitide, Dolby Vision e Suono Atmos: Ideale per Gaming.

La Smart TV 4K Philips da 55 Pollici 55PUS7506/12 è al minimo storico su Amazon. Grazie alle immagini HDR molto nitide, al Dolby Vision cinematografico e al suono Dolby Atmos è ideale per il gaming, da affiancare alla console o per la condivisione AirPlay dei contenuti. In più è compatibile con Google Assistant e Alexa.

Acquista Philips 55PUS7506/12 TV LED da 55 Pollici, Smart TV 4K a 499€ oppure a rate da 100€ al mese/5 mesi

La versione più conveniente è quella senza Ambilight perché gode di uno sconto ben 229,01€ (31%) rispetto al prezzo standard. Perfetta per lo studio o un salotto, offre le seguenti caratteristiche:

HDR: Per ottenere la migliore qualità dell’immagine cinematografica possibile

Dolby Vision e Atmos: Per sentirsi dentro l’azione.

TV Gaming: Dotata di dashboard SAPHI per un facile accesso ai contenuti, un basso input lag tramite HDMI e la recente connettività HDMI 2.1. Il VRR è supportato per un gameplay fluido mentre l’HDMI dà un’ottima visibilità nelle stanze buie

Audio di Qualità Cinema: Supporto a Dolby per un’esperienza audio multidimensionale.

Design Sottile: Dimensioni di 8.71 x 122.77 x 71.21 cm (138 cm di diagonale) per un peso di 13.1 Kg. La cornice è nera ed elegante, e si adatta a qualunque ambiente.

Il display 4K UHD con HDR e supporto Dolby Vision permette di ottenere ombre profonde, superfici luminose e colori più realistici e brillanti, sia nei videogiochi che nei film. La caratteristica più interessante, tuttavia, è la vocazione per il gaming grazie alla connettività HDMI più recente e al passaggio automatico all’impostazione a bassa latenza quando inizi a giocare sulla console. Col sistema operativo SAPHI, infine, basta un tasto per accedere a tutte le principali funzionalità e alle app più popolari, incluso YouTube, Netflix e molto altro.

Acquista Philips 55PUS7506/12 TV LED da 55 Pollici, Smart TV 4K a 499€ oppure a rate da 100€ al mese per 5 mesi senza busta paga né finanziaria.

Per accedere al Rateo Amazon a interessi 0 reali (disponibile solo per alcuni utenti), è sufficiente spuntare l’opzione “5 rate mensili di Amazon da: 100,00 €/mese (499,99 € / 5 mesi)” in luogo del pagamento in un’unica soluzione.