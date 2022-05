Silicon Power SSD 256GB, SSD interna a soli 31€

Questa capiente SSD costa solo 31€, e se la infilate in un case USB, avrete una SSD esterna a 40€ tutto incluso.

La Silicon Power SSD 256GB è una SSD interna a un prezzo davvero impossibile, ed è perfetta per espandere il disco del Mac o anche come capiente archivio esterno. In questo caso, basta infilarla dentro un case da 2,5″ (se ne trovano a 10€ su Amazon) e ottieni un velocissimo disco esterno a poco più di 40€ tutto incluso.

Acquista Silicon Power SSD 256GB 3D NAND a 31,99€

(Opzionale) Acquista Meofia Case Hard Disk 2.5 Pollici a 10,99€

Questo prodotto vanta ben 3 anni di garanzia tutto incluso. Queste le caratteristiche tecniche:

3D nand flash con velocità elevata in lettura e scrittura dei dati.

Tecnologia di Cache SLC che aumenta la durata di vita del dispositivo.

Design sottile da 7mm shockproof e vibration-proof.

Supporta bad block management, trim command, garbage collection technology, s.m.a.r.t

Usando l’avanzata flash 3D NAND, Ace A55 offre una maggiore affidabilità e una migliore efficienza energetica rispetto alle unità SSD tradizionali dotate di flash 2D NAND. L’A55 offre una maggiore resistenza e una maggiore durata della batteria che consente di lavorare più a lungo senza ricaricare frequentemente il laptop.

Dotato di un controller di alta qualità e flash NAND, l’A55 offre velocità di trasferimento incredibilmente elevate che consentono tempi di avvio brevi, caricamento rapido delle applicazioni e rapida elaborazione dei file.

