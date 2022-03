Scarica i 10 bellissimi sfondi di iPad Air 5 per il tuo device, che sia uno smartphone, un tablet, un notebook o un computer desktop.

Il nuovo iPad Air è da oggi ufficialmente acquistabile (anche a rate!) e porta con sé un pacchetto di specifiche tecniche davvero niente male. Il tablet di ultima generazione – uno dei protagonisti del primo evento Apple dell’anno – può puntare sulla connettività 5G ma soprattutto su un cuore che sprigiona una potenza straordinaria ad ogni battito. Il chip M1 sbarca ufficialmente anche sulla linea Air, e i vantaggi di questa scelta non si contano.

Esteticamente iPad Air 5 è molto simile al modello del 2020, con il suo look squadrato e le cornici ridotte (un design in linea con gli ultimi Pro e Mini, ndr). Il device è disponibile nei colori Grigio Siderale, Rosa, Viola, Blu e Galassia a cui si abbinano perfettamente i nuovi wallpaper che Apple ha realizzato per l’occasione.

Che tu abbia un iPad, un iPhone o un Mac non importa. Gli sfondi del nuovo iPad Air sono perfetti per qualsiasi dispositivo e li puoi scaricare direttamente da qui. Di seguito trovi i 10 bellissimi wallpaper: clicca su quello che più ti piace per aprirlo in una nuova scheda alla massima risoluzione.

Gli sfondi di iPad Air 5

