Sfizi high-tech: 5 gadget a meno di 5€ (spedizioni incluse)

Voglia di sfizi high-tech su Amazon? Ecco 5 gadget a meno di 5€, incluse spese di spedizione, che ti sorprenderanno.

Non è detto che si debba necessariamente spendere ogni volta cifre importanti per acquistare un dispositivo elettronico. Talvolta il mondo high-tech nasconde delle vere e proprie sorprese che uno non si aspetta, e te lo dimostriamo. Ecco 5 gadget tecnologici a meno di 5€ spedizioni incluse.

Auricolari Bluetooth

Se ti serve un paio di auricolari Bluetooth con supporto da collo senza pretese, giusto per ascoltare un po’ di musica o prendere una chiamata al volo mentre fai attività fisica, questo è il prodotto per te. Design in ear e telecomando di gestione rapida, per controllare chiamate e riproduzione musicale. Lo acquisti a 2€ + 2,99€ di spedizione.

Acquista Auricolari Bluetooth a 4,99€

SmartWatch

Dal design moderno e dai colori primaverili, questo smartwatch include un ampio display curvo da 1,3 pollici con una risoluzione di 128 * 128 pixel, e include monitoraggio salute e ID chiamante. Perfetto anche come regalo per un bambino.

Acquista SmartWatch a 4,98€

Lampadina Smart

Controlla la luce con un comando vocale o via app, grazie a questa economica lampadina smart WiFi con attacco E27 e consumo energetico bassissimo (15W). Compatibile con Alexa e Google, costa solo 4,59€.

Acquista Lampadina Smart a 4,43€

Diagnostica Auto

Questo piccolo dispositivo permette di effettuare la diagnostica dei problemi dell’automobile, tramite sistema OBD II (compatibile con la quasi totalità delle vetture attualmente in circolazione). Basta collegarlo in Bluetooth allo smartphone per verificare il funzionamento di sistemi e apparati direttamente tramite applicazione. Funziona anche in abbinamento col PC. Costa 4,98€.

Acquista Kit Diagnostica Auto a 4,98€

Mini Hub USB

Un hub USB torna sempre comodo. Quando poi è così piccolo e compatto, come si fa a dire di no. E costa solo 3€ e spicci, incluse spedizioni.

Acquista Mini Splitter USB a 3,15€