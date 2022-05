Scarsità di chip per tutto il 2023: come ottenere subito iPhone o Mac?

La penuria di chip che affligge Apple andrà avanti almeno fino a dopo l’estate, ma come fare se hai urgente bisogno di iPhone?

La crisi dei componenti e dei chip innescata dalla pandemia e che oramai doveva essere alle nostre spalle non allenta la morsa. Anzi, secondo Apple la situazione è destinata a peggiorare nel corso dell’anno e almeno fino a dopo l’estate. Tradotto in soldoni, diventerà sempre più difficile trovare iPhone, iPad e Mac e sul mercato: ma come fare se si ha urgente bisogno di un Mac o di un iPhone? Ci sono diverse soluzioni.

Una Perdita Enorme per Apple

Secondo il CFO di Apple, Luca Maestri, i problemi creati in Cina dal Covid rendono difficile soddisfare la domanda. La penuria di componenti costerà a Cupertino tra i 4 e gli 8 miliardi di dollari, a seconda di quanto tempo impiegheranno i fornitori cinesi a rimettersi in piedi.

Perché, anche se le fabbriche sono tutte per lo più operative, ci vorrà del tempo prima che la macchina torni a sferragliare come un tempo.

Soluzioni per Chi ha Fretta

Se hai urgente bisogno di cambiare iPhone, iPad e Mac ma non ne trovi sul mercato, ecco qualche consiglio:

Differenziazione: Il produttore è sempre lo stesso, ma non tutti i canali si svuotano con la medesima velocità. Se l’Apple Store ti dà tempi di consegna eccessivamente lunghi, prova a buttare un occhio su Amazon che ha un logistica molto snella e affidabile. Ma soprattutto veloce e con prodotti in pronta consegna. Ricondizionato: Valuta l’acquisto di un prodotto ricondizionato (purché acquistato da venditori con reputazione, non sul primo tizio che compare in eBay). Fai un favore al portafoglio e pure all’ambiente, perché abbatti il carbon footprint. Usato: Nella peggiore delle ipotesi, un buon usato potrebbe costituire un’ottima alternativa al nuovo. Si risparmia tantissimo, ma è anche un po’ un salto nel vuoto. Il Ricondizionato, invece, è più tutelante perché include anche una garanzia legale.

Acquistare iPhone, iPad e Mac

Un MacBook Air ricondizionato parte su Amazon da meno di 500€, mentre un iPhone X Ricondizionato da 256GB costa solo 308€.