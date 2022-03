SanDisk iXpand 128 GB, memoria per iPhone con Lightning a 51,99€

SanDisk iXpand Luxe è un’unità flash da 128 GB che espande la memoria di iPhone e iPad grazie al connettore 2-in-1 Lightning e USB-C. A 51,99€.

SanDisk iXpand Luxe è un’unità flash da 128 GB che permette di espandere la memoria di iPhone e iPad grazie al connettore 2-in-1 Lightning e USB-C. E oggi è scontata del 37%, dunque costa 51,99€ invece di 81,99€.

Questa unità flash 2 in 1, con custodia interamente in metallo, è dotata di doppio connettore Lightning e USB-C. Consente di trasferire contenuti fra iPhone, iPad Pro e dispositivi USB Type-C, inclusi telefoni Android. Grazie a questa penna USB, puoi scaricare foto e dati senza computer, liberare facilmente spazio su iPhone quando sei in giro.

Puoi anche creare copie automatiche di backup di foto, filmati e altri contenuti memorizzati sull’iPhone; tutti i dati, infine, possono essere protetti tramite password e crittografati.