Nel giorno di San Valentino la custodia MagSafe in silicone (PRODUTCT)RED per iPhone 13 Pro a 29,99 euro: scopri gli altri regali.

Regalo dell’ultimo secondo e magari non eccessivamente costoso? Se il tuo partner è un appassionato di tecnologia, e più in particolare del mondo Apple, allora di seguito potresti trovare il dono giusto per rendere San Valentino 2022 ancora più speciale.

L’azienda di Cupertino – come è normale che sia – ha realizzato una sua lista di suggerimenti, con tanto di iPhone, iPad e altri dispositivi piuttosto cari. Certo, non mancano gli accessori, ma tra quelli “esclusi” da Apple ce ne sono alcuni che meriterebbero la tua attenzione.

Abbiamo passato in rassegna il catalogo di Apple Store Online e abbiamo selezionato otto dispositivi/accessori perfetti per un San Valentino all’insegna della mela morsicata. Budget? Non oltre i 55 euro.

AirTag

Il piccolo tracker è l’accessorio perfetto per ritrovare oggetti personali smarriti, come portafogli e chiavi. Apple, dopo diverse problematiche emerse, ha annunciato che a breve lo aggiornerà per renderlo ancora più sicuro.

Acquista AirTag a 35 euro

Custodia MagSafe in Silicone per iPhone 13 Pro

L’esterno è in silicone, è liscio e piacevole al tatto. La fodera interna è in soffice microfibra e protegge ogni millimetro dell’iPhone. Al suo interno si “nascondono” dei magneti che si allineano con quelli di iPhone 13 Pro e consentono l’utilizzo di numerosi accessori compatibili, anche per la ricarica wireless.

Acquista la custodia MagSafe in silicone (PRODUCT)RED per iPhone 13 Pro a 29,99 euro 55 euro

Custodia trasparente MagSafe per iPhone 13 Pro

È l’alternativa a quella in silicone, con un miscela di policarbonato e materiali elastici che conferisce trasparenza e flessibilità.

Acquista la custodia MagSafe trasparente per iPhone 13 Pro a 53,87 euro

Portachiavi AirTag in pelle

Aderisce alla perfezione al tracker. L’acciaio inossidabile è robusto ed elegante, la pelle è morbida al tatto. Disponibile in diversi colori, tra cui (PRODUCT)RED.

Acquista il portachiavi in pelle (PRODUCT)RED per AirTag a 32,99 euro 39 euro

Laccetto per AirTag

L’alternativa al portachiavi è il laccetto in poliuretano, perfetto per agganciare il localizzatore alla borsa o alla valigia, ad esempio.

Acquista il laccetto per AirTag in Rosarancio a 29,99 euro 35,99 euro

Cinturino Sport Loop per Apple Watch

Il cinturino è morbido, leggero e traspirante. Il tessuto ha una fitta trama in nylon a doppio strato che garantisce il massimo del comfort a contatto con la pelle e lascia evaporare il sudore. Per maggiori informazioni su colori, dimensioni e compatibilità ti invitiamo a consultare il sito web di Apple.

Acquista il cinturino Sport Loop (PRODUCT)RED per Apple Watch – 44mm a 49 euro

Custodia OtterBox con MagSafe per iPhone 13

OtterBox è un marchio sinonimo di affidabilità e qualità e non a caso i suoi prodotti trovano spazio anche negli Apple Store. Tra le varie proposte spicca la Symmetry+ Series: MagSafe, tecnologia antimicrobica, protezione cadute DROP+ e utilizzo di materiali riciclati (oltre il 50%).

Acquista la custodia OtterBox MagSafe per iPhone 13 a 38,28 euro

Supporto in alluminio per iPad

Lo stand in alluminio di Satechi è regolabile (180° nella parte superiore, 135° in quella inferiore) e protegge l’iPad nei punti maggiormente sollecitati con imbottiture gommate. L’accessorio da scrivania è in alluminio resistente e sostiene iPad di qualunque misura.

Acquista il supporto per iPad di Satechi a 49,99 euro