Cerchi uno monitor che sia anche smart? Dai un’occhiata all’offerta di oggi sull’M5 da 32″ di Samsung.

Cerchi un nuovo monitor da utilizzare in casa o in ufficio? Perché non provare a dare una possibilità ad una periferica smart, per di più a marchio Samsung? Oggi in sconto c’è lo Smart Monitor M5 da 32″ con risoluzione Full HD e tante utili caratteristiche che troverai elencate di seguito. La promozione odierna porta il prezzo finale da 329 euro a 249,90 euro, e puoi optare anche per la soluzione a rate offerta da Amazon: 5 rate mensili da 49,98 euro.

Acquista Samsung Smart Monitor M5 32″ FHD a 249,90 euro 329 euro

© Samsung

Smart Hub: guardare serie tv o video è diventato ancora più facile. Accedi a un sacco di applicazioni di intrattenimento, come Netflix, Youtube e HBO, senza accendere il PC o il computer portatile. Il telecomando e gli altoparlanti integrati ti permettono di goderti la tua pausa in tutta comodità.

guardare serie tv o video è diventato ancora più facile. Accedi a un sacco di applicazioni di intrattenimento, come Netflix, Youtube e HBO, senza accendere il PC o il computer portatile. Il telecomando e gli altoparlanti integrati ti permettono di goderti la tua pausa in tutta comodità. Samsung TV Plus & Guida Universale: sintonizzati su Samsung TV Plus sullo Smart Monitor per goderti il ​​100% di contenuti live e on demand senza bisogno di download o registrazione. La Guida Universale offre consigli sui contenuti sulle migliori app come Netflix e Prime Video in modo da poter trascorrere più tempo a guardare.

sintonizzati su Samsung TV Plus sullo Smart Monitor per goderti il ​​100% di contenuti live e on demand senza bisogno di download o registrazione. La Guida Universale offre consigli sui contenuti sulle migliori app come Netflix e Prime Video in modo da poter trascorrere più tempo a guardare. Connettività da mobile: Wireless Dex offre un’esperienza unica di condivisione da PC, senza la necessità di averne uno collegato. Utilizza le app per la produttività, come videoconferenze, documenti e browser, grazie solo al collegamento del tuo telefono al monitor.

Wireless Dex offre un’esperienza unica di condivisione da PC, senza la necessità di averne uno collegato. Utilizza le app per la produttività, come videoconferenze, documenti e browser, grazie solo al collegamento del tuo telefono al monitor. AirPlay 2: Con AirPlay 2 integrato puoi trasmettere in streaming o condividere contenuti da dispositivi Apple sul grande schermo. Riproduci facilmente video, musica, foto e altro dal tuo iPhone, iPad e Mac sul tuo Samsung TV.

Con AirPlay 2 integrato puoi trasmettere in streaming o condividere contenuti da dispositivi Apple sul grande schermo. Riproduci facilmente video, musica, foto e altro dal tuo iPhone, iPad e Mac sul tuo Samsung TV. Utilizzando la suite Office 365 , puoi visualizzare e modificare i documenti e salvarli direttamente sul cloud. Anche quando sei a casa, l’accesso remoto ti permette di lavorare a distanza sul desktop della scuola o dell’ufficio.

, puoi visualizzare e modificare i documenti e salvarli direttamente sul cloud. Anche quando sei a casa, l’accesso remoto ti permette di lavorare a distanza sul desktop della scuola o dell’ufficio. Adaptive Picture: Immagini eccezionali, di giorno e di notte. Con Adaptive Picture, un sensore integrato rileva la luce ambientale regolando automaticamente la luminosità, per scene buie perfette anche in pieno giorno, senza bisogno di strizzare e affaticare gli occhi per guardare le immagini.

© Samsung