Samsung “si ispira” ad Apple: Audio Spaziale su Galaxy Buds Pro

In attesa del lancio dei nuovi Galaxy Buds Pro, in arrivo a gennaio 2021 assieme ai Galaxy S21, Samsung ha annunciato una novità assoluta: si chiama “3D Audio for Videos” ed è la copia sfacciata dell’Audio Spaziale di AirPods Pro e AirPods Max.

In teoria i nuovi auricolari Samsung dovrebbero essere coperti da segreto stampa ed embargo; in pratica, però, grazie ad una serie di soffiate online, ne conosciamo vita, morte, miracoli, design e funzionalità avanzate. E tra di esse spicca una che ha subito catturato l’attenzione degli addetti ai lavori, e che è stata ribattezzata -senza troppa fantasia- Audio 3D per i video. Ed è la variazione sul tema Audio Spaziale che conoscevamo già.

“Ascolta un suono vivido, immersivo che proviene da tutte le direzioni” si legge nella descrizione di Samsung. “Avrai l’impressione di essere proprio nel bel mezzo della scena, quando guardi i video. Per ottenere la migliore esperienza possibile, tieni i tuoi earbuds vicino al telefono.”

3D Simulato

La peculiarità di questa soluzione è che consente di sostituire sofisticate configurazioni multi-speaker con un semplice paio di auricolari o cuffie che restituiscono la sensazione di un’esperienza surround. Grazie all’uso dei sensori e degli accelerometri innestati nei dispositivi, infatti, è possibile modificare la forma d’onda per simulare un suono tridimensionale che avvolge l’utente.

“L’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa porta l’esperienza audio surround del cinema direttamente nei video o nei film che stai guardando,” spiega Apple, “per un suono che ti avvolgerà completamente. Il campo sonoro resta ancorato al dispositivo e la voce rimane con l’attore o con l’azione sullo schermo.”

La variante di Apple, chiamata Audio Spaziale, è disponibile attualmente su AirPods Pro e AirPods Max, e solo in abbinamento ad iPhone e iPad e su app supportate, vale a dire per ora AppleTV+.

