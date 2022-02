Alternativa economica ad iPad Air? Tra le opzioni c’è sicuramente il Galaxy Tab A8 di Samsung, oggi ad un prezzo SUPER.

L’iPad Air di ultima generazione è un dispositivo dal look moderno e garantisce prestazioni da vero top di gamma. Il prezzo (si parte da 669 euro per il modello da 64GB) potrebbe essere d’ostacolo, ma fortunatamente le alternative – con qualche compromesso, ovviamente – non mancano.

Se l’obiettivo è puntare sul rapporto qualità prezzo, una scelta potrebbe essere il Samsung Galaxy Tab A8 2022, oggi disponibile in offerta a 189 euro (il prezzo di listino è 249,90 euro).

Acquista il Samsung Galaxy Tab A8 2022 10,5″ 3GB/32GB a 189 euro 249,90 euro

Il Galaxy Tab A8 in questione ha un display LCD da 10,5″ (1920 x 1200 pixel), racchiuso in una cornice sottile che ricorda quella di iPad Air e Pro. Sotto la scocca 3GB di memoria RAM e 32GB di archiviazione. Il sistema operativo è Android 11.