Uno smartphone a marchio Samsung con 4GB di RAM, tripla fotocamera, 5G e display FHD+: perché no? Il Galaxy A22 5G è in offerta.

Avere una preferenza nei confronti dei dispositivi Apple non deve obbligatoriamente tradursi in una sorta di rifiuto per tutto ciò che “altro”. La concorrenza ha ottime soluzioni, anche a prezzi decisamente più accessibili. Ad esempio, oggi puoi acquistare il Samsung Galaxy A22 5G a 169 euro, un ottimo prezzo per uno smartphone con display FHD+, 5G e tripla fotocamera.

Parliamo di uno dispositivo dall’incredibile rapporto qualità prezzo, da utilizzare come muletto, come secondo device oppure – per chi non ha chissà quali pretese – come dispositivo principale. E poi c’è la certezza del brand, Samsung.

Acquista il Samsung Galaxy A22 5G a 169 euro 249 euro

© Samsung

Samsung Galaxy A22 5G: a 169 euro, perché no?

Display Infinity-V da 6,6 pollici.

La potenza e la velocità di una connessione 5G.

Batteria da 5000mAh: ti regala ore di autonomia e grazie alla ricarica rapida adattiva fino a 15W, lo smartphone torna velocemente alla piena carica.

Processore Octa-core e 4GB di RAM.

64GB di storage.

