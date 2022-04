L’azienda coreana prende spunto da Apple e presenta Multi Control, la sua versione di Controllo Universale (Universal Control).

Tra le funzioni più utili introdotte di recente da Apple c’è sicuramente Controllo Universale. In sintesi, questa permette di utilizzare più iPad (iPadOS 15) e Mac (macOS Monterey) con un solo mouse e un’unica tastiera. Nel frattempo, la concorrenza non è rimasta lì a guardare, anzi. In queste ore Samsung ha infatti annunciato Multi Control.

Il gigante sudcoreano, storico rivale di Apple, ha pubblicato sul suo canale YouTube un video che spiega come utilizzare Multi Control: avvicinando un tablet ad un computer (dopo elencheremo i device compatibili), l’utente apprende – grazie ad una notifica – che è possibile sfruttare il mouse e la tastiera del PC per controllare anche il tablet.

Multi Control è compatibile con una lista di dispositivi abbastanza scarna.

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Book del 2021 o versione successiva con Samsung Settings 1.5 per CPU Intel o 3.3 per CPU ARM

