Un laptop a marchio Samsung a meno di 200 euro: perfetto per navigare, guardare show in streaming e modificare documenti.

I MacBook sono tra i laptop più affidabili in circolazione ma il mercato offre tante alternative, anche più economiche.

Il Samsung Chromebook 4 è il portatile perfetto per chi deve svolgere attività basilari come navigare in rete, consultare la posta elettronica, guardare contenuti in streaming e modificare documenti.

E lo è ancor di più se può essere tuo a 190,74 euro, ovvero con uno sconto del 47% sul prezzo di listino di 359,90 euro.

Display da 11,6 pollici (1366 x 768 pixel)

Processore Intel Celeron N4000, 2.6 GHz

4GB di memoria RAM LPDDR4

MultiMediaCard da 64GB

Scheda grafica UHD Graphics 600

Sistema operativo Chrome OS

Design compatto, ideale per la portabilità

Porta USB-C: il computer può essere collegato ad una infinità di dispositivi

Tasti ergonimici

Batteria con un’autonomia di 24 ore

Assistente Google

Il Samsung Chromebook 4 è disponibile per poche ore al prezzo scontato di 190,74 euro e le scorte potrebbero terminare a breve.