Router Mesh eero, fino al 40% di sconto: Addio ai buchi nel WiFi

eero, il WiFi Mesh facile di Amazon, a un prezzo davvero goloso. Sconti fino a -40% per dire addio ai buchi nel WiFi a casa e in ufficio.

A nostro giudizio sono uno dei prodotti più interessanti del mercato, soprattutto quando càpitano offerte come questa. Tutta la linea di router WiFi Mesh eero è scontata fino al 40%: sono il prodotto ideale per dire addio ai buchi nel WiFi, e alla lentezza della connessione in tutta casa, ma anche in negozio e negli uffici.

Acquista Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero (confezione da 3 dispositivi, copertura 460 m²) a 157€ invece di 259€

Facili da usare, eleganti da vedere, super compatibili e molto sicuri grazie ai continui aggiornamenti di sicurezza; in più supportano HomeKit e si integrano con Siri e Alexa. eero è un sistema WiFi Mesh che copre ampie porzioni di case e uffici in modo omogeneo e senza punti morti grazie ad una serie di dispositivi che lavorano assieme. Un pacchetto da 3 dispositivi eero consente di sostituire il vecchio router e coprire una superficie fino a 460 m², mentre la versione Pro arriva fino a 560 m². L’ultima versione, chiamata Amazon eero Pro 6 e dotata di supporto Dual o Tri-banda, introduce invece il supporto a Wi-Fi 6. Insomma, c’è una versione per ogni esigenza.

Il funzionamento è incredibilmente semplice: basta collegare uno degli eero al modem che hai già, e infine seguire la configurazione guidata attraverso l’app gratuita per iPhone e Android.

Ciclicamente, eero si aggiornerà in modo automatico per restare sempre al passo sulle ultime minacce informatiche e per introdurre nuove funzionalità come ad esempio il supporto a WPA3 che è molto più sicuro. Sono i router Mesh che utilizziamo da qualche anno in Redazione, e francamente non torneremmo più indietro.

Eero WI-Fi

Il pacchetto da 3 dispositivi eero crea un sistema Wi-Fi per tutta la casa che affianca o sostituisce il tuo router e copre una superficie fino a 460 m².

Compatibilità universale.

Si configura in pochi minuti.

Wi-Fi perfetto per l’intrattenimento e per la smart tv.

Aggiornamenti automatici.

La tecnologia TrueMesh di eero indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni.

Acquista Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero (Kit da 3 dispositivi, copertura 460 m²) a 157€ invece di 259€

Eero Wi-Fi 6 Dual-band

Copertura con Wi-Fi 6 per superfici fino a 460 m²e velocità fino a 500 Mbps.

Perfetto per videochiamate e per riprodurre in streaming contenuti in 4K.

Supporta oltre 75 dispositivi.

Configurazione rapida

Supporto ad Alexa e HomeKit, più Casa Intelligente Zigbee per controllare i dispositivi compatibili.

Aggiornamenti automatici per mantenere la tua rete al sicuro.

Espandi facilmente il tuo sistema coi prodotti eero man mano che le tue esigenze cambiano.

Acquista Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato (Kit da 3 pezzi) a 209€ invece di 299€

eero WiFi 6 Tri-Band

eero Pro 6 copre una superficie fino a 560 m² e supporta velocità fino a 1 Gb.

La Tecnologia TrueMesh instrada il traffico in modo intelligente e riduce le interruzioni della connessione. Perfetto per lo streaming in 4K .

Fino a oltre 75 dispositivi contemporaneamente connessi.

Configurazione rapida.

Hub per Casa Intelligente Zigbee integrato.

Aggiornamenti automatici.

Facilmente espandi con altri dispositivi eero.