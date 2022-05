Router Hotspot Portatile TP-Link, Internet ovunque a 38€

TP-Link M7200 è un Router Hotspot Portatile 4G compatibile con tutti i carrier UE, per navigare in Europa ovunque ti trovi.

TP-Link M7200 è Router Hotspot Portatile 4G LTE Cat4 150 Mbps compatibile con tutti i gestori europei. Ti basta infilare una SIM al suo interno, e sei subito online.

Aquista Router Hotspot Portatile TP-Link M7200 a 38,85€

Perfetta a casa e in viaggio, per studiare, lavorare o divertirsi, questo router portatile “a saponetta” ha vinto anche il prestigioso premio Premio Red Dot Design. Supporta la connettività 4G fdd/tdd-lte, per offrirti un Wi-Fi veloce e stabile, tutti tutti gli operatori in Italia tra cui Iliad, HO Mobile, Kena, e così via. Queste le feature:

Fino a 10 dispositivi. M7200 ti permette di condividere facilmente la connessione 4g/3g con oltre 10 dispositivi wireless come tablet, laptop, e telefoni mobili contemporaneamente

Batteria da 2000 mAh , M7200 è il compagno di viaggio ottimo per rimanere connessi; per l’uso intensivo, si consiglia di utilizzare i router 4G come TL-MR6400 o Archer MR600

Facilità di uso con app tpMiFi. l’app ti permette di stabilire limiti di trasferimento dati, controllare quali dispositivi sono connessi al tuo Wi-Fi e inviare messaggi

