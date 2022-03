Valvole, termostati, lampadine e altri accessori smart in ottica risparmio energetico.

Rincari alle bollette e crisi climatica sono due fattori che dovrebbero spingere un po’ tutti a prestare attenzione anche all’urgenza ambientale, ad agire e a dare il proprio contributo affinché la situazione migliori. È questo l’obiettivo della campagna radiofonica M’illumino di Meno promossa da Rai Radio 2 e Rai Per il Sociale che oggi, 11 marzo 2022, raggiunge la sua diciottesima edizione.

In occasione della “Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” (a questo indirizzo trovate tutti i dettagli), vogliamo segnalarvi alcuni gadget smart per il risparmio energetico in casa, come valvole termostatiche, termostati e lampadine intelligenti.

Netatamo Valvola Termostatica

È una valvola che prende il posto di quelle “tradizionali” termostatizzabili dei termosifoni. In sostanza, con questo gadget smart è possibile regolare con maggior precisione la temperatura e soprattutto monitorare anche a distanza, via smartphone grazie con l’apposita app, la temperatura in una stanza.

La valvola di Netatamo è compatibile con Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa.

Acquista la valvola termostatica smart di Netatamo a 79,90 euro

Testa termostatica di tado°

Il ragionamento qui è praticamente lo stesso. Cambia il marchio – tado° è uno dei più affidabili in tutto il settore – e anche il prezzo, visto che oggi si può approfittare di un piccolo sconto del 5%.

Anche in questo caso l’accessorio è compatibile con Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa.

Acquista la testa termostatica smart di tado° a 76,30 euro 79,99 euro

Google Nest 3a Gen – Termostato Smart

Quello di Big G è una centralina dalla dimensioni contenute e provvisto di un display utile per dare una rapida occhiata a parametri e regolazioni. La proposta di Google, bella anche a vedersi, consente il monitoraggio dei consumi ed è controllabile anche da remoto.

Acquista il termostato Google Nest 3a Gen a 239,28 euro 249 euro

Kit Base Termostato Smart di tado°

Ancora uno termostato intelligente, ancora tado°. L’accessorio smart perfetto per ridurre gli sprechi energetici e risparmiare in bolletta con tutte le funzioni intelligenti (programmazione smart, qualità dell’aria, spegnimento automatico) offerte dal kit di base di tado°.

Acquista il Kit Base Termostato Smart di tado° a 188,61 euro 219,99 euro

Multi-spina intelligente

Questo è un gadget davvero utile: sembra una ciabatta qualsiasi ma – grazie ad un pulsante – può spegnere completamente l’alimentazione e azzerare gli sprechi causati dallo standby. Va detto che è un accessorio i cui vantaggi emergono sul lungo periodo.

Acquista la multi-spina intelligente Wi-Fi di Nivian a 29,99 euro

Lampadina con sensore di movimento

Quella di Bomcosy è una lampadina a LED da 13W con sensore di movimento. Questo significa che il bulbo si accende e spegne solo quando necessario, feature davvero molto comoda. Nella descrizione del prodotto vengono suggeriti alcuni ambienti ideali per il suo utilizzo. Garage e cantine, ad esempio.

Acquista la lampadina LED con sensore di movimento di Bomcosy [Confezione da 2 pezzi] a 21,99 euro