Riparazione Face ID senza sostituzione iPhone: come ottenerla

D’ora in avanti, Apple riparerà il Face ID senza dover sostituire l’intero iPhone. Ecco dove sarà possibile, su quali modelli e a che prezzo.

La settimana scorsa, vi avevamo anticipato che Apple avrebbe presto iniziato a riparare i moduli Face ID danneggiati, direttamente in Apple Store e senza sostituire l’intero iPhone. Ora conosciamo i dettagli, e sappiamo in quali paesi del mondo è disponibile questa opzione, come ottenerla e quanto costa.

Fino ad oggi, un problema al Face ID si traduceva nella sostituzione del telefono tout court con un ricondizionato di pari caratteristiche; d’ora in avanti invece, Apple procederà alla sostituzione del modulo True Depth.

Una svolta sia per Cupertino, che riduce i costi e l’impronta di carbonio, sia per il cliente che mantiene il proprio dispositivo; tra l’altro, ipotizziamo, l’operazione ha un costo complessivamente inferiore per tutti.

Dispositivi Riparabili

Non tutti gli iPhone possono essere riparati al Face ID; in particolare, iPhone X è escluso dal servizio. Si può procedere alla riparazione con:

iPhone XS

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Paesi dove è Disponibile il Servizio

In generale, Apple sostituisce il Face ID in quasi tutti i paesi del mondo, ad esclusione di:

Argentina

Barbados

Bermuda

Brasile

Bolivia

Cile

Colombia

Costa Rica

Repubblica Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Messico

Panama

Paraguay

Peru

Trinidad e Tobago

Uruguay

Venezuela

Costo Riparazione Face ID

Al momento della stesura di questo post, non è chiaro se i costi dell’intervento fuori garanzia siano identici a quelli precedenti, o se Apple applicherà una qualche forma di scontistica. Allo stato attuale, in base a quel che si capisce sulle pagine ufficiali di Supporto, i prezzi in vigore sembrerebbero gli stessi di prima:

iPhone 13 Altri danni (fuori garanzia) iPhone 13 Pro Max € 641,20 iPhone 13 Pro € 591,20 iPhone 13 € 477,20 iPhone 13 mini € 431,20

iPhone 12 Altri danni (fuori garanzia) iPhone 12 Pro Max € 641,20 iPhone 12 Pro € 591,20 iPhone 12 € 477,20 iPhone 12 mini € 431,20