AirPods: impostare le notifiche in caso di emergenza o pericolo

Quasi nessuno conosce questa feature, ma AirPods può avvisarvi in caso di incidente, allarme, pericolo o altri tipi di emergenze: ecco come si fa.

A partire da iOS 14, grazie all’intelligenza artificiale, iPad e iPhone sono in grado di restare costantemente in ascolto di determinati suoni che indicano pericolo o emergenza; cosa come il pianto di un neonato, il campanello della porta o la sirena di una ambulanza, e, in questi casi, abbassano la musica e ti inviano una notifica istantanea. Ecco come si imposta questa funzionalità.

Riconoscimento Suoni nasce per fornire un supporto alle persone affette da ipoacusia, ma in realtà può tornare utile in un gran numero di situazioni. Quando si ascolta la musica con AirPods, infatti, è importante che il volume venga abbassato in caso di necessità, se qualcuno suona il clacson o se più banalmente suonano al campanello.

iPhone può riconoscere i seguenti suoni:

Fuoco

Sirena

Fumo

Gatto

Cane

Elettrodomestici

Clacson

Campanello

Qualcuno che bussa alla porta

Vetri rotti

Bollitore

Bambino che piange

Urla

Tosse

Attivare Riconoscimento Suoni

Per attivare Riconoscimento Suoni, vai in Impostazioni → Accessibilità → Riconoscimento suoni, quindi attiva “Riconoscimento suoni”. Tocca infine Suoni, quindi attiva quelli che vuoi far riconosce iPhone e iPad.

Volendo, è possibile aggiungerlo anche al Centro di controllo per facilitarne l’attivazione e la disattivazione:

Apri Impostazioni Tocca Centro di Controllo Alla voce Ulteriori controlli tocca il tasto (+) di colore verde a destra della scheda Riconoscimento suoni nell’elenco

La feature funziona in tandem con AirPods, che trovi in super sconto su Amazon: