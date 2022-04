Non è un porting ma è praticamente identico a Siege: arriva quest’anno su App Store e Play Store Rainbow Six Mobile.

No, non è un pesce d’aprile. Ubisoft, cogliendo praticamente tutti di sorpresa, ha annunciato l’imminente lancio di Rainbow Six Mobile, una versione per dispositivi mobili del più popolare shooter tattico in circolazione. L’azienda francese ha rilasciato screenshot, informazioni e dettagli.

È un porting di Rainbow Six Siege? I punti i comune sono davvero tanti, e molte meccaniche non saranno nuove per chi ha una certa familiarità con il videogioco per PC e console, ma il team di sviluppo ha pensato di partire da zero. Nel comunicato stampa infatti si legge:

A prima vista, in molti potrebbero pensare che Rainbow Six Mobile sia incredibilmente simile a Siege, il che è fantastico! Sostanzialmente, Rainbow Six Mobile è uno sparatutto tattico competitivo per due squadre da 5: assalitori e difensori. Sebbene la dinamica di gioco di base, i personaggi e le mappe condividano non poche somiglianze con Siege, abbiamo ricostruito tutto da zero pensando all’usabilità su dispositivi mobili. Abbiamo lavorato molto sulle meccaniche nascoste per adattare l’esperienza di Siege ai dispositivi mobili. Ciò include un sistema di comandi completamente nuovo, sviluppato specificamente per dispositivi mobili, e una sostanziale ottimizzazione dell’interfaccia utente e della presentazione visiva del gioco.

© Ubisoft

Il gioco sarà gratuito e debutterà su App Store e Google Play Store nel corso del 2022. Sul sito ufficiale è possibile registrarsi per ricevere aggiornamenti via email e cercare di rientrare nel programma di beta testing (per provare il gioco in anticipo).

Al momento sappiamo che tra le mappe di gioco certe ci saranno Banca e Confine, con tutti i ritocchi del caso. Per quanto riguarda invece gli operatori, tutti con un nuovo look, abbiamo Ash, Sledge, Twitch, Thermite e Hibana come assalitori, e Caveira, Bandit, Smoke, Valkyrie e Mute tra i difensori. A questi 10 se ne aggiungeranno altri nel corso delle prossime settimane.

© Ubisoft