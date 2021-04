Questo iPhone 11 Pro è difettoso, raro e costoso

Giacomo Martiradonna,

Come noto, Apple raggiunge livelli di qualità produttiva tra i migliori del mercato. Ciò significa che, quando qualcosa esce dalla catena di montaggio e arriva sullo scaffale, di solito è perfettamente funzionante e esteticamente immacolato. Ma non sempre: e quando ciò accade, si tratta di una rarità tale che gli utenti sgomitano per accaparrarsela.

Sul Web ha fatto capolino di recente l’iPhone 11 Pro che vedete in cima al post, e che ha un difetto molto particolare: il logo Apple è fuori allineamento, per qualche intoppo avvenuto nella serigrafia sulla scocca di metallo. Invece di essere al centro, come al solito, è evidentemente spostato verso destra e in più è pure un po’ stortignaccolo.

Secondo gli esperti, un errore del genere è rarissimo e càpita al massimo 1 volta su un milione, o anche meno. E visto che di iPhone così in circolazione non ne esistono molti, tra gli utenti si è innescata una corsa all’acquisto che ha fatto lievitare il prezzo del telefono usato a ben 2.700$, pari a circa 2.230€.

Stando a quel che si legge, l’iPhone 11 pro era stato acquistato in un Apple Store statunitense da un ignaro acquirente che ha fatto la scoperta a casa propria; dopo aver aperto la scatola ed essersi accorto del difetto estetico, tuttavia, non l’ha riportato indietro. Piuttosto l’ha rimesso sul mercato, e la risposta degli acquirenti è stata incredibile.

Difetti & Problemi Funzionali

A prescindere dalla meticolosità di Apple, è inevitabile che di tanto in tanto alcuni prodotti risultino difettati. Tuttavia, spesso si tratta di errori di progettazione che compromettono l’usabilità e creano pure rogne legali; altre volte invece si tratta di scelte di design opinabili.

Ma un errore del genere, puramente estetico e privo tra l’altro di implicazioni funzionali, non si vede davvero tutti i giorni. E in un modo di iPhone tutti uguali e perfetti, questo qui diventa bello a modo suo. Non trovate?

