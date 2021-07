Pubblicare tweet nelle storie Instagram, su iPhone

L’ultima versione di Twitter per iOS permette di condividere facilmente un tweet in una storia Instagram. Ecco come si fa.

C’è stato un tempo in cui, per condividere un Tweet dentro una storia di Instagram, era necessario creare uno screenshot del cinguettio in questione e pubblicarlo come una foto. Ebbene, il Medioevo è finito: con l’ultima versione dell’app, ora potete pubblicare un Tweet direttamente su Instagram. Ecco come si fa.

Pubblicare un Tweet in un Storia Instagram

Il problema, quando si carica uno screenshot di un tweet in una storia, è che non si può rendere cliccabile il contenuto, così da spedire gli instagrammer al tweet originale; ma da oggi tutto cambia. Twitter infatti consente di condividere direttamente i contenuti della propria piattaforma anche su Instagram. Fate così:

Aprite un Tweet che vi è particolarmente piaciuto. Toccate il pulsante di Condivisione. Selezionate Storie di Instagram tra le varie opzioni. Si aprirà la schermata di composizione della storia direttamente nell’app Instagram; potrete aggiungere testo, disegni, gif animate, musica, spostare il tweet e così via.

Attenzione: I video su Twitter non sono animati; in questo caso, compare comunque un fotogramma specifico, ma in compenso -facendo clic su di esso- gli utenti vengono reindirizzati verso la piattaforma social per guardarlo.

Infine, questa feature è un’esclusiva di Twitter per iOS; su Android non esiste ancora.

E al Contrario?

Condividere contenuti Instagram su Twitter non è altrettanto facile; un link di Instagram infatti compare su Twitter come un semplice URL, invece che come un’immagine. E purtroppo, non si prevedono cambiamenti nel breve e medio termine.