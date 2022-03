Promemoria iPhone: ecco come organizzarli per non dimenticare nulla

Con l’app Promemoria di iPhone e iPad è possibile creare promemoria delle proprie attività, pianificare cose da fare e appuntamenti, aggiungere allegati e configurare avvisi in base a ora e luogo. Ecco come sfruttare al massimo questa funzionalità.

Creare un promemoria è semplicissimo. Bastano letteralmente pochi istanti:

Apri l’app Promemoria. Tocca + Nuovo promemoria, poi digita il promemoria

Semplificati la vita con Siri

Se non ti va di digitare, questa è l’unica cosa in cui Siri davvero eccelle; per il resto, per quanto ci riguarda, non serve praticamente a nulla (forse per domotica, dai). Basta darle in pasto un comando tipo: