Interferenze magnetiche, i prodotti Apple che creano problemi medici

Diversi prodotti Apple che possono creare un rischio di interferenza magnetica con pacemaker e altri dispositivi medici. Ecco quali.

Non solo MagSafe. Diversi prodotti Apple contengono infatti magneti, componenti e radiofrequenze che emettono campi elettromagnetici potenzialmente pericolosi se usati da un utente con pace-maker o altri dispositivi medici. Ecco la lista completa dei dispositivi Apple che possono rappresentare un rischio per l’incolumità delle persone.

Sapevamo che MagSafe poteva costituire addirittura un rischio di vita per alcune categorie di utenti. Ora però l’elenco dei dispositivi pericolosi è molto più lungo di così, e arriva a includere perfino auricolari e custodie di ricarica, smart speaker, Mac e display.

“In determinate condizioni,” spiega una nuova pagina del supporto tecnico, “i magneti e i campi elettromagnetici potrebbero interferire con i dispositivi medici. Ad esempio, pacemaker e defibrillatori potrebbero contenere dei sensori che reagiscono alla vicinanza di magneti e radiofrequenze. Per evitare qualsiasi possibile interferenza con questi tipi di dispositivi medici, tieni il prodotto Apple a una distanza di sicurezza (più di 15 cm di distanza o più di 30 cm di distanza se stai caricando in modalità wireless). Consulta il tuo medico e il produttore del dispositivo medico per richiedere informazioni specifiche.”

I Prodotti a Rischio

Qui di seguito c’è l’elenco completo di tutti i gingilli che potrebbero costituire un pericolo in tali contesti:

AirPods e custodie di ricarica AirPods e custodia di ricarica

AirPods e custodia di ricarica wireless

AirPods Pro e custodia di ricarica wireless

AirPods Max e Smart Case

Apple Watch e accessori Apple Watch

Cinturini per Apple Watch con magneti

Accessori magnetici di ricarica per Apple Watch HomePod HomePod

HomePod mini iPad e accessori iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

Smart Cover e Smart Folio per iPad

Smart Keyboard e Smart Keyboard Folio per iPad

Magic Keyboard per iPad iPhone e accessori MagSafe Modelli di iPhone 12

Accessori MagSafe Mac e accessori Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats Beats Flex

BeatsX

Powerbeats Pro

UrBeats3

Cosa Fare in Caso di Interferenza

De si ha timore o sospetto che un dispositivo elettronico stia interferendo con un dispositivo medico, occorre immediatamente cessarne l’uso e segnalare la cosa al proprio medico. Altri prodotti Apple che contengono magneti, invece, possono essere considerati sicuri per via del modo in cui tali magneti sono posizionati all’interno del dispositivo.

Pertanto, e come principio generale di precauzione, l’FDA, cioè l’agenzia americana per la sicurezza alimentare e medica, consiglia di seguire questi semplici accorgimenti: