Prime Day 2021: Tutti i prodotti Apple in Offerta fino a mezzanotte

Mancano ancora poche ore e le promo del Prime Day spariranno. Per semplificarvi la vita, ecco tutti i prodotti Apple in offerta.

Niente portatili né tablet, ma in compenso questo Prime Day 2021 ci ha portato ottimi sconti su molti prodotti della mela come Apple Watch, iPhone, accessori, cuffie e auricolari a metà prezzo e perfino Magic Mouse al minimo storico. Ecco tutti gli sconti sui prodotti Apple, con scadenza alla mezzanotte di oggi 22 giugno. Meglio affrettarsi, dunque.

Ribassi fino a oltre il 20% su iPhone 12 e 12 mini, ma anche minimo storico su Apple Watch Series 3 e Series 6 e infine Magic Mouse regalato a 58,89 e Apple Pencil in super promozione sia di prima generazione che di seconda. Ecco la lista completa.

Apple Watch Series a 40mm a 369€

Apple Watch Series a 44mm a 399€

I prezzi scontati per il Prime Day 2021 sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

iPhone 12 (256GB) - Verde A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smartphone. Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e video HDR a 4K in Dolby Vision.

iPhone 12 mini (64GB) - Nero Display Super Retina XDR da 5,4", 5G, A14 Bionic, fotocamera 12MP con Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Beats Studio3 Wireless (Nere) Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore.

Beats Studio3 Wireless (Bianche) Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore

Cuffie Beats Solo3 Wireless (Nere) Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto - Nero

Auricolari Powerbeats Pro wireless Auricolari Powerbeats Pro wireless – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore.