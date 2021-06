Prime Day 2021, gli accessori di domotica HomeKit in offerta

Al Prime Day 2021, pioggia di accessori HomeKit in offerta. La domotica su iPhone non è mai stata tanto conveniente!

Al Prime Day 2021 ci sono tantissimi gingilli HomeKit in offerta: per questo, abbiamo selezionato per voi migliori e con gli sconti più interessanti. Ci sono termostati, kit completi per la domotica, lampadine, strisce LED, prese smart e molto altro. Ecco tutti i dettagli.

Come ogni anno, col Prime Day arriva una pioggia di sconti su un catalogo talmente vasto che sarebbe impossibile scoprirlo tutto da soli. E così, per darvi una mano e indirizzarvi alle promo più succose, noi di Melablog passiamo il weekend a setacciare le offerte per voi. Poi non si dica che non vi vogliamo bene.

Domotica HomeKit

Il concetto di domotica -cioè informatica per la casa- non è nuovo, ma fino ad oggi consisteva di sistemi chiusi e dispositivi complicati da gestire, installare e configurare. Con HomeKit (e le piattaforme di domotica concorrenti, come Alexa e Google Home), invece, cambia tutto e arrivano faci facilità d’installazione , configurazione e manutenzione. Con in più tutta la comodità dei comandi vocali di Siri, e della gestione dell’app Casa.

La lista dei dispositivi supportati è lunga e cresce costantemente; al momento contempla le seguenti categorie di prodotto:

Luci

Interruttori

Prese Corrente

Termostati

Tapparelle & Tende Elettriche

Ventilatori

Condizionatori

Umidificatori

Purificatori d’Aria

Sensori

Lucchetti

Fotocamere

Campanelli per Esterni

Allarmi

Irrigatori

Speaker

Ricevitori

TV

Su questa pagina del sito Apple trovate la lista completa di tutti i gingilli compatibili, aggiornata ciclicamente.

Prodotti HomeKit in Offerta

Qui di seguito, le migliori offerte sui prodotti HomeKit per il Prime Day 2021. Buon Shopping a tutti.

Una Striscia di Luce Striscia LED Intelligente Meross 10M Striscia LED Intelligente meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar Compra su Amazon

Pacco da 2 Presa Intelligente HomeKit Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart, Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto,[...] Compra su Amazon

Previsioni Meteo Fatte in Casa Netatmo NWS01-EC Stazione Meteo Netatmo NWS01-EC Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless, Compatibile con Amazon Alexa e Apple HomeKit Compra su Amazon

Serratura Smart Nuki Combo 2.0 Smart Lock Nuki Combo 2.0 Smart Lock e Bridge Serratura elettronica bluetooth, sensor della porta, apriporta con wifi, semplice installazione, Amazon Alexa Compra su Amazon