Prime Day 2021: data ufficiale e offerte per utenti Apple

Il Prime Day 2021 di Amazon è alle porte. Ecco le date ufficiali e le tipologie di offerte in programma per gli utenti Apple

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il colosso mondiale dell’e-commerce ha finalmente ufficializzato le date che gli amanti dello shopping online attendono con ansia ogni anno. Il Prime Day 2021 di Amazon si terrà il 21 e il 22 giugno, e sarà una due giorni di sconti imperdibili su tutte le categorie di merce offerta, inclusi i servizi.

Quando e Cosa

Anche quest’anno, come da tradizione, le offerte in programma per il Prime Day 2021 sono suddivise in tre diverse categorie principali con caratteristiche diverse:

Offerte top : valide per l’intera durata dell’evento, dall’inizio alla fine.

: valide per l’intera durata dell’evento, dall’inizio alla fine. Offerte da Non Perdere : con validità limitata e/o soggette ad esaurimento scorte.

: con validità limitata e/o soggette ad esaurimento scorte. Offerte Lampo: valide da 6 a 12 ore, di brevissima durata; alterneranno per tutta la durata dell’evento.

Il sipario sarà sollevato alla mezzanotte e un minuto del 21 giugno, e la slavina di offerte proseguirà incessante fino alle 23.59 del 22 giugno. Rispetto agli anni scorsi, la finestra per gli acquisti appare più ristretta ma da Amazon fanno sapere che gli sconti partiranno dal 30% minimo, e sui prodotti più costosi si potrà arrivare a risparmiare anche diverse centinaia di Euro

Un Assaggio delle Offerte

In attesa di mettere le mani sugli sconti più imperdibili, ecco un piccolo assaggio di quel che ci aspetta, iniziando coi servizi di Amazon che restano in promo fino alla fine del mese:

Amazon Music Unlimited : dal 2 al 22 giugno 2021, quattro mesi d’uso gratuito. Accesso illimitato a 70 milioni di brani e riproduzione senza interruzioni pubblicitarie.

: dal 2 al 22 giugno 2021, quattro Accesso illimitato a 70 milioni di brani e riproduzione senza interruzioni pubblicitarie. Kindle Unlimited : dal 2 al 22 giugno 2021, tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00 € .Accesso illimitato ad un catalogo di oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo.

: dal 2 al 22 giugno 2021, .Accesso illimitato ad un catalogo di oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Prime Video Channels : I canali extra Starzplay, Hayu, Crime + Investigation Play, RaroVideo, Blaze, MUBI, History Play a 0,99 €/mese per i primi 3 mesi. Qui c’è l’elenco di tutti i canali disponibili.

: I canali extra Starzplay, Hayu, Crime + Investigation Play, RaroVideo, Blaze, MUBI, History Play a per i primi 3 mesi. Qui c’è l’elenco di tutti i canali disponibili. Amazon Lista Nascita: dal 2 al 22 giugno 2021, Amazon Lista Nascita offre uno sconto ulteriroe del 15% su offerte già scontate nel Prime Day, utilizzando al termine della creazione della lista il codice 15LISTA.

E per scaldare i motori, ecco gli sconti più interessanti per utenti Apple della giornata. Buon divertimento, e carte di credito in caldo (o nascoste: forse è meglio nasconderle, in effetti).

Super Offerta! iPhone 12 mini (64GB) - Nero Display Super Retina XDR da 5,4", 5G, A14 Bionic, fotocamera 12MP con Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Compra su Amazon