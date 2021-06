Prime Day 2021: Cuffie e Auricolari Beats a metà prezzo

In occasione del Prime Day 2021, Amazon abbassa i prezzi di cuffie e auricolari Beats. Gli sconti arrivano fino al 53%!

Cuffie e auricolari Beats a meno di metà prezzo per ascoltare Apple Music con Audio Spaziale. Un piccolo miracolo reso possibile dal Prime Day 2021. Senza perdere ulteriore tempo, andiamo al sodo.

I prodotto in offerta solo oggi e fino alla mezzanotte di domani 22 giugno sono: Beats Studio3 Wireless con Cancellazione del rumore, Chip Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore e 22 ore di ascolto. In in una gran varietà di colori: blu, nero, grigio, bianco, rosso, nero rosso e nero mezzanotte. Qui si fa davvero l’affare con sconti di oltre il 53%, cioè quasi 185€ in meno e scusate se è poco.

A questi si aggiungono le cuffie Solo 3 Wireless nei 3 colori Oro rosa, Nero e Rosso, con sconti niente male del 45%.

Infine, ci sarebbero gli Auricolari Powerbeats Pro wireless con Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore. Praticamente AirPods Pro in scocca Beats. In questo caso, lo sconto è del 36%, e i colori disponibili Muschio e Giallo Primavera.

Beats in Offerta

Colore Nero Opaco Beats Studio3 Wireless (Nere) Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore. Compra su Amazon

Beats Studio3 Wireless (Bianche) Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore Compra su Amazon

Scelto dalla Redazione Cuffie Beats Solo3 Wireless (Nere) Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto - Nero Compra su Amazon

Per Sportivi Auricolari Powerbeats Pro wireless Auricolari Powerbeats Pro wireless – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore. Compra su Amazon