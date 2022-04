Primavera Amazon 2022: Fino al 33% di sconto su videocamere EZVIZ

In occasione delle Offerte di Primavera Amazon 2022, EZVIZ sconta le sue telecamere di videosorveglianza. Sconti fino a -33%.

In occasione delle Offerte di Primavera Amazon 2022, EZVIZ sconta le sue telecamere di videosorveglianza. Si tratta di prodotti caratterizzati da un elevato rapporto qualità/prezzo, e dotate di tutte le feature che ci aspetta da questa classe di prodotti, inclusa la compatibilità con gli assistenti vocali e la geolocalizzazione (per attivare e disattivare gli allarmi in automatico).

Ecco i prodotti in promozione sulla Pagina EZVIZ di Amazon.