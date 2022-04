PowerBank con Cavo Lightning Integrato: 39€ con Coupon

Il PowerBank Ugreen da 20.000mAh 20W con PD, QC 3.0 e Cavo Lightning Integrato costa solo 39,19€ invece di 55,99€ 💶 👉 Approfitta subito dell’offerta.

Il PowerBank Ugreen da 20.000mAh 20W con PD, QC 3.0 e Cavo Lightning Integrato costa solo 39,19€ invece di 55,99€ 💶 👉 Approfitta subito dell’offerta.

Acquista PowerBank Ugreen da 20.000mAh a 39,19€ invece di 55,99€

⚠️ Importante. Per ottenere lo sconto istantaneo, ricordati di spuntare la voce Applica Coupon 30% prima di mettere il prodotto nel carrello. ⚠️

Una pratica stazione di ricarica per il tuo iPhone. Grazie al cavo Lightning MFi integrato, non devi portare sempre con te il cavo di ricarica nei brevi viaggi. Supporta vari protocolli di ricarica rapida come PD3.0 e QC 3.0 / 2.0, FCP e AFC e BC 1.2, che permettono di ricaricare il tuo iPhone 13 al 58% in soli 30 minuti. 3 volte più veloce dei normali powerbank.

Inoltre, premendo per 3 secondi il pulsante di accensione, si entra/esce dalla modalità a basso consumo. In modalità a basso consumo, i dispositivi come AirPods Pro, Smartwatch e altri dispositivi Bluetooth con bassi requisiti di alimentazione possono essere caricati senza interruzioni.

[Powerbank da 20000 mAh] UGREEN Powerbank USB C da 20 W supporta Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0/2.0, AFC, protocollo di ricarica rapida FCP, in modo che i tuoi dispositivi possano essere caricati rapidamente. Con USB C Powerbank PD 3.0 da 10000 mAh, iPhone 13 può essere caricato dallo 0 al 58% in soli 30 minuti.

[Ampia Compatibilità] La batteria esterna del power bank è compatibile con iPhone 13, 13 Pro Max, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, SE 2020, 11 Pro, 11 Pro Max, 11, X, XS, XR, 8, 8 Plus ; iPad Pro 2020/2018; AirPods Pro; Galaxy S21, S20, S10, S9, S8, A52, A51, A72, A21s, Nota 10, A20e; Xiaomi Redmi Note 10, Note 9, Huawei P30, P20, Poco F3, Xperia 10 II e altro.

[Grande Capacità] il Powerbank compatto da 10000 mAh con funzione di ricarica rapida PD fornisce a iPhone 12 una ricarica di 2,5 volte, iPhone 12 Mini una ricarica di 3,2 volte, Galaxy S9 una ricarica di 2,4 volte. Grazie alla tecnologia PD e alla batteria ATL, il power bank può essere completamente ricaricato in sole 3 ore e avere 500 cicli di ricarica completi.

[Ricarica 3 Dispositivi Contemporaneamente] il mini power bank PD con 2 cavi ha 1 porta USB-A, 1 porta USB-C e 1 cavo Lightning integrato. Quindi puoi caricare 3 dispositivi contemporaneamente. Il power bank ha un cavo di ricarica certificato MFi integrato, quindi non devi preoccuparti di portare con te un cavo di ricarica quando esci. Il compagno ideale per tutti i tuoi dispositivi.

[Sicuro e Affidabile] Questo power bank USB-C utilizza la batteria originale ai polimeri di litio di ATL. I chipset avanzati e le batterie ATL non solo rendono il power bank più sicuro, ma aumentano anche significativamente l’efficienza e la stabilità del lavoro.