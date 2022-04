Powerbank con 2 USB e Display: Combo Offerta Lampo + Coupon

✅【Carica il tuo telefono al 65% in soli 30 minuti】 Le più avanzate tecnologie di ricarica rapida PD 3.0 e QC 4.0 combinate: incredibilmente velocemente alimentano il tuo nuovo iPhone dallo 0 al 65% in 30 minuti.

✅【Ingresso e uscita USB C versione 2022】 A differenza della maggior parte dei caricabatterie con solo ingresso USB C, INIU 10500 ha una porta USB-C In & Out per adattarsi perfettamente ai tuoi nuovi iPhone, iPad e tutti i dispositivi USB-C in arrivo.