Non è facile trovare in giro una powerbank che permetta di ricaricare, senza cavi “esterni”, sia iPhone che Apple Watch.

Con il passare degli anni l’autonomia delle batterie di gran parte degli smartphone ha registrato un discreto miglioramento, ma le powerbank restano accessori fondamentali. In particolare per coloro che sanno di dover restare diverse ore fuori casa o di dover intraprendere un viaggio abbastanza lungo.

La Powerbank da 10,000mAh di Ugreen compatibile con iPhone ed Apple Watch è acquistabile su Amazon al prezzo scontato di 49,99 euro. Per ottenere lo sconto di 20 euro è necessario utilizzare il codice EQJJABZF.

Una powerbank in grado di ricaricare un Apple Watch in modo diretto (quindi senza la necessità dell’apposito cavo) non è assolutamente da sottovalutare. Così come è da tenere in considerazione il cavo Lightning integrato, essenziale per chiunque abbia un iPhone.

Supporto della ricarica rapida a 20W

Cavo USB-A e USB-C (oltre al già citato cavo Lightning)

Design compatto

Compatibile con tutte le generazione di Apple Watch

Il codice promozionale EQJJABZF potrebbe scadere a breve. È dunque consigliabile concludere quanto prima l’acquisto della Powerbank Ugreen da 10.000mAh al prezzo scontato di 49,99 euro.