Power Bank 20000mAh con 3 USB a 27€

Capacità ultra elevata: l’enorme capacità del powerbank da 20000 mAh fornisce più di 5 ricariche per Phone XS, quasi 5 ricariche complete per Samsung Galaxy S10, più di 3,5 ricariche per Huawei P30 e più di 2 ricariche per Samsung Galaxy S10. ‘iPad mini 5.

Porta USB C ad alta efficienza: questo power bank è dotato dell’ultimo standard di ricarica USB C al mondo, funzionante sia dentro che fuori, che non solo ti consente di caricarlo rapidamente, ma funziona anche perfettamente con esso. il tuo nuovo Phone 13, Android e futuri dispositivi USB C.

Tripla uscita da 3,4 A con ricarica ultraveloce: grazie alla nostra tecnologia AUTO IC insieme all’uscita ultraveloce da 3,4 A, ora puoi caricare rapidamente fino a 3 dispositivi contemporaneamente, 3 volte più velocemente dei caricabatterie originali da 1 A

Potenza per l’intera settimana: sempre pronto a dare energia al tuo viaggio e sostenerti per più ricariche in un’intera settimana con questo power bank da 20000 mAh approvato dalla compagnia aerea.