Poltrona Massaggiante Riscaldata da Ufficio a un super prezzo

La poltrona massaggiante da ufficio HomCom con riscaldamento in ecopelle 62 x 68 x 111-121cm Beige costa solo 149€ invece di 229€.

Quando si è costretti a passare molte ore sulla stessa sedia per smart working e didattica a distanza, è importante che quella sedia sia comoda e ergonomica, altrimenti sono dolori (di schiena e collo). E la poltrona massaggiante HomCom da ufficio con riscaldamento è perfetta allo scopo; in più è elegante, ecologica ed è scontata del 35%.

Acquista HomCom poltrona massaggiante da ufficio riscaldata in ecopelle a 149€ invece di 229€

Questa poltrona garantisce tantissimo comfort, e consente di dire addio ai dolori lombari e cervicali grazie ad una serie di feature che coccolano l’utente durante lunghe sessioni di lavoro e studio al computer. Dotato di 6 punti di massaggio oscillanti: 2 per la schiena, 2 per la vita, 2 per le cosce, ha una base a stella con 5 gambe in nylon e ruote (non frenabili) in PU per un movimento ottimale e stabilità. È completa di due braccioli, telecomando, ed facile da montare e trasportare, girevole a 360° e gode di una superficie in cuoio rigenerato completamente lavabile. Lo schienale può essere reclinato, angolo sdraiato massimo 135°.

Le caratteristiche sono notevoli: