Perché gli utenti iOS odiano Android? [Confronto onesto]

Perché gli Utenti Apple guardano dall’alto in basso quelli Android? Ecco cosa dice la scienza a riguardo. E tu sei d’accordo? 🤖📱

Ti sei mai chiesto perché hai iPhone ma molti tuoi amici preferiscono Android, o viceversa? E la questione non riguarda soltanto marketing e packaging ma ha a che fare con la psicologia degli utenti, la filosofia del produttore e molto altro. Secondo una recente ricerca, in altre parole, lo smartphone che scegli dice molto della tua personalità. Ecco cosa dice la scienza.

Perché gli Utenti Apple guardano dall’alto in basso quelli Android?

Su Quora è pieno di queste domande. E le risposte sono sagaci o perfide, argomentate o tranchant. Ma tutte rivelano una grandissima polarizzazione del pubblico.

Qualcuno spiega pazientemente che “una persona che ha usato iPhone non passerà ad Android perché iPhone è facile da usare e molto fluido, anche dopo due anni di uso. È un ecosistema che si connette facilmente con Mac e Apple TV. Un’altra ragione è FaceTime e iMessage.”

Un altro invece ci va giù pesante:

“Spendono un sacco di soldi e si fregano da soli, e gli sta bene così, mentre gli utenti Android si tengono per loro ottimi smartphone a buon prezzo e si godono tutte le feature più fiche e tutte le cose che su iPhone non si possono fare.”

E un altro argomenta:

“La questione non è che gli utenti Android/Windows odiano quelli Apple dal punto di vista delle prospettiva competitiva, ma da quella del fastidio. Sembra che Apple cerchi di indurre un certo livello di antagonismo in forma di ‘competitività’ perché hanno visto che da un piccolo progetto, Android è diventato l’OS più usato e popolare al mondo.”

Qualcun altro offende, e divide il mondo in “americani che si fanno abbindolare dal marketing Apple” e “il resto del mondo che si gode la superiorità di Apple” come se non si vendessero Android negli USA, o iPhone fuori dagli USA.

Un’altra, molto più oculata, invece probabilmente carpisce il nocciolo della questione:

“Le persone potrebbero odiare Android perché è più complicato e più individualistico. Puoi personalizzare Android molto più di Apple. Apple è mondiale, così come Android. Apple inoltre è una società americana, e alcuni sono orgogliosi di questo.”

Cosa Dice la Scienza

Una recente ricerca mostra che gli utenti iOS sono in generale più stabili economicamente rispetto a quelli Android, e che quelli Android sono mediamente persone più umili che preferiscono l’unicità che deriva dai dispositivi di Google. E questo si nota in molti modi sottili.

Per esempio, gli esperti hanno comparato le recensioni delle app più importanti su App Store e sul Play Store, per valutare il giudizio che gli utenti danno dei medesimi titoli. In sostanza, parliamo dello stesso prodotto/servizio: l’unica differenza la fanno l‘utente coinvolto e il dispositivo usato.

E qui arriva la prima sorpresa: gli utenti Apple sono molto più critici e esigenti di quelli Android. Con un’unica, incredibile eccezione, ovvero le app di Google come Gmail e Google Drive che hanno ricevuto valutazioni più elevate su App Store rispetto al Google Play Store.

Ecco quindi la classifica delle app più criticate su iPhone rispetto ad Android (da notare Opera mini che ha una differenza di quasi 2 stelle tra i due store e Facebook che ha 3 stelle su iPhone e 4.1 su Android):

Conclusioni

Gli utenti iPhone, ma questo lo dicono tutte le ricerche, hanno un background finanziario solitamente più robusto, e un elevato grado di scolarizzazione; ciò dipende dal costo molto importante degli iPhone, che spesso sono irraggiungibili per l’utente medio nei paesi in via di sviluppo. In paesi come Russia, Iran, Sud Africa, Argentina e Brasile, Android è la scelta principale; in aeree come USA, Canada, Australia e Europa, gli iPhone sono molto più gettonati.

E tu, quale ecosistema scegli? Android o iPhone? E perché?