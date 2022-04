Penna per stampare in 3D a 10€ su Amazon: sconto assurdo del 70%

Una penna per divertirti a stampare in 3D a 10€ circa su Amazon. Incredibile sconto del 70% e spedizioni rapide e gratis, offerte da Prime.

Libera la tua creatività (e quella di figli e nipoti) con questa divertente penna per stampare in 3D ciò che desideri. Sul Web è pieno di video e tutorial che spiegano tutto quello che puoi farci: è come disegnare in aria, e far sì che i disegni prendano vita.

Acquista Penna 3D Lihuachen con filamenti colorati a 10€

Normalmente sono molto più costose, con grazie a un incedibile sconto Amazon del 70% fai l’affare e te la porti a casa a circa 10€ spedizioni incluse, invece di 35,99€. L’importante è spuntare la voce Applica Coupon 70% prima di mettere il prodotto nel carrello.

Puoi ricalcare un modello esistente oppure lasciar correre la fantasia. È di sicuro un prodotto da provare che stupirà te e tuoi familiari. Tra l’altro manutenzione e ricambi sono molto economici: basta scegliere dei normali filamenti per stampa 3D in PLA oppure ABS con spessore da 1,75mm.

In confezione, ricevi tutto quello che serve per iniziare. Oltre alla penna, c’è il supporto da tavolo per sorreggerla mentre lavori, diversi metri di filamento per provare subito a usarle, protezioni termiche per le dita, dei modelli di disegno e un supporto trasparente, da applicare sul modello per lavorare in modo più agevole.

Contenuto Confezione

1 x penna per stampa 3D

1 x portapenne 3D

1 x adattatore 12V 2A

1 x manuale utente

1 x isolamento delle dita 2 pezzi 1 x modello immagine 5 pezzi

1 x tavolo da disegno morbido trasparente per PC

1 x filamenti PLA 1,75 mm (colore casuale) (27 colori * 3 metri, totale: 81 metri)

