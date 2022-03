I primi tre episodi di “Pachinko – La moglie coreana” sono ora disponibili su Apple TV+: per la stampa USA, è la migliore serie del 2022.

Da oggi, 25 marzo, è ufficialmente disponibile Pachinko su Apple TV+. Tra le serie televisive più attese (in generale, non solo del catalogo della piattaforma di streaming), è basata sull’omonimo bestseller di Min Jin Lee, in Italia edito da Pickwick. Pachinko racconta speranze e sogni di una famiglia di immigrati coreani attraverso quattro generazioni.

Per il giorno del debutto, sono visibili in streaming i primi tre episodi. Per gli altri cinque (in totale sono otto), bisognerà sintonizzarsi per altrettanti venerdì. L’ultimo appuntamento con la saga familiare è fissato per il 29 aprile 2022.

Di seguito il trailer, con all’attivo quasi 4 milioni di visualizzazioni (versione internazionale), e la sigla di apertura di “Pachinko – La moglie coreana”.

La stampa internazionale, che ha avuto la possibilità di guardare la serie (o alcuni episodi) in anteprima, non ha alcun dubbio sulla qualità della nuova serie in esclusiva su Apple TV+. Entertainment Weekly, ad esempio, ha intitolato così la sua recensione: “È troppo presto per incoronare il migliore show del 2022?”

Come guardare Pachinko su Apple TV+

Solo gli abbonati ad Apple TV+ possono guardare Pachinko (e altri show acclamati dalla critica, come The Morning Show e Ted Lasso). L’abbonamento ha un costo di 4,99 euro al mese, ma per i nuovi iscritti è previsto un periodo di prova.

Il servizio è accessibile tramite browser web e su una marea di dispositivi sotto forma di applicazione: iPhone, iPad, Mac, Amazon Fire TV Stick, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e una lunga lista di televisori smart.